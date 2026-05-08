Miami Beach celebra el 'Día del son cubano' con un puente musical entre Cuba y África

El evento, realizado a propósito del 'Día del son cubano', reunirá a destacados exponentes del género, símbolo histórico de Cuba y declarado en diciembre pasado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Organizado en el Miami Beach Bandshell, junto a la playa, la segunda edición del 'Son del mundo' combina talento consolidado y emergente, a través de la cantante cubana nominada al Grammy Aymee Nuviola, el legendario Roberto Torres, el mítico grupo Cortadito y el prometedor sonero Ronkalunga.

"El 'Día del son cubano' se celebra por el impacto mundial del género", dijo a EFE José Elías, cofundador de Cortadito y productor del evento.

El músico puso como ejemplo que en África el son influyó tanto que se creó la rumba congolesa. "Celebramos esos diferentes géneros que nacieron de ahí, porque la influencia del son es inmensa; no solo en el Caribe, sino obviamente en África y otras partes del mundo", enfatizó.

"Se trata de celebrar este día y, al mismo tiempo, su legado en el extranjero", agregó.

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El son tiene su origen en el siglo XIX y combina la lírica española con la percusión africana. Algunas canciones que captan su esencia son 'Guantanamera' o 'Chan Chan', esta última escrita por el histórico sonero Compay Segundo.

Elías definió el género como "el abuelo o la abuela de la salsa", y dijo que resurgió a raíz del triunfo del Buenavista Social Club, un proyecto musical cubano que reunió a veteranos intérpretes de son en la década de 1990.

Organizar el 'Son del Mundo' en Miami, sede de la mayor diáspora cubana, era lo más lógico, según Elías.

"La mayoría de la comunidad aquí en la ciudad es cubana, ya establecida por muchas décadas. También es una ciudad internacional, y por eso el son ha llegado a ese nivel", explicó el artista.

El Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco inscribió al son cubano en su Lista durante su última reunión de diciembre, y le otorgó estatus universal, al destacar que es un "pilar histórico" de la música tradicional bailable de Cuba con más de un siglo de mestizaje artístico.

En este sentido, Elías contó que es habitual ver bailando en sus conciertos a gente de todas las generaciones, incluido un niño de 8 años con una señora de 80, lo que evidencia el creciente interés.

"La gente goza, baila... El año pasado fue un indicador para mí de que es un evento que va a seguir creciendo y la gente va a seguir apreciando. Este año ya hemos visto también mucho interés", indicó.

Elías estará acompañado en el evento por el otro cofundador de Cortadito, el cantante Julio César Rodríguez, quien dijo que el son cubano "es la raíz" y permite que el público "se identifique con sus abuelos o tíos; es algo que se siente mucho en las venas".

"Miami es la puerta de toda Latinoamérica en cuanto a la música. Estar cantando este género aquí es algo súper grande, (estoy) súper agradecido", destacó.

El evento reunirá a artistas de Cuba con otros procedentes del Caribe o de países de África, como Senegal o República del Congo, lo que Rodríguez indicó que permitirá tender puentes entre los distintos estilos "para que llegue a más partes del mundo".