Ministros de UE ampliarán sanciones por niños ucranianos secuestrados y abordarán O. Medio

Los ministros comunitarios iniciarán su reunión mensual con un desayuno de trabajo con sus homólogos de los países de los Balcanes Occidentales -con los que la UE celebrará una cumbre el próximo 5 de junio en Montenegro-, para abordar cuestiones como la resiliencia frente a ciberataques e interferencias extranjeras.

A continuación, tratarán la situación en Ucrania con su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, y se espera que respalden sanciones contra otra veintena de responsables del traslado forzado a Rusia de niños ucranianos.

Precisamente, en los márgenes del Consejo, está prevista una reunión de alto nivel de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, a la que está invitada la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, con la que los titulares europeos abordarán otros temas de actualidad.

Por lo que respecta a Oriente Medio, los ministros continuarán abordando sus esfuerzos diplomáticos, en cooperación con los países del Golfo, para que se restaure la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, afectada por la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán.

Fuentes diplomáticas confiaron en que, tras la aprobación de un marco legal para sancionar a quienes coarten esa libertad de navegación, puedan acordarse los primeros listados este mes.

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Los ministros hablarán asimismo de la situación en Palestina y de las relaciones con Israel después de que países como España hayan pedido suspender el acuerdo de asociación o las ventajas comerciales a ese país por cuestiones de derechos humanos.

Otros Estados, como Francia o Suecia, han aludido a la posibilidad de elevar los aranceles a los productos procedentes de las colonias ilegales israelíes en Cisjordania.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, está ya en contacto con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, sobre estas cuestiones comerciales, que son competencia de la UE y podrían salir adelante con una mayoría cualificada de los países.

Algo que, según fuentes diplomáticas, no está cerca todavía.

"Seguimos pensando en cómo presentar las diferentes opciones a los Estados miembros para encontrar la mejor manera de darle seguimiento", indicaron por su parte fuentes comunitarias, que como mucho apuntaron a que el lunes puede haber una decisión política sobre cómo proceder.

Además, sigue sobre la mesa la posibilidad de sancionar a más colonos violentos y a ministros extremistas israelíes, una opción que requiere la unanimidad pero que frenaba Hungría y que de momento no se ha desbloqueado al no haber tomado posesión el nuevo Gobierno en ese país.

En los márgenes del Consejo se celebrará igualmente el primer diálogo político entre la UE y Siria, al que acudirá su ministro de Exteriores, Asaad al Shaibani.

Ya el martes, se reunirán en un Consejo los ministros de Defensa de la UE, y entonces hablarán de la cooperación militar con Ucrania.

No obstante, fuentes comunitarias afirmaron que no tocarán todavía el bloqueo de más de 6.000 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP) para reembolsar a los Estados miembros que han donado equipos de defensa a Kiev, y cuyo desembolso vetaba el anterior gobierno húngaro.

En cambio, apuntaron a la posibilidad de que el asunto se trate en la reunión informal de ministros de defensa que se celebrará en Chipre a principios de junio.

Por el momento, cifraron en 43.000 millones de euros las peticiones de reembolso totales de los Estados miembros.

Otro asunto que tratarán los titulares de Defensa será el último análisis técnico de las amenazas a la seguridad de la UE, que servirá de base para la próxima estrategia de seguridad europea.