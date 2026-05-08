Muere excursionista aparentemente por el ataque de un oso en un parque de Montana (EE.UU.)

Los Ángeles (EE.UU.), 8 may (EFE).- El Servicio Nacional de Parques de EE.UU. anunció el hallazgo del cuerpo de un excursionista desaparecido en el Parque Nacional Glacier, que aparentemente murió a consecuencia de un enfrentamiento con un oso, lo que constituye la primera víctima mortal por esa causa en esa zona de Montana desde 1998.