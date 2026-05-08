Negociador ucraniano aborda en EE.UU. posible visita a Kiev de los emisarios de Trump

“Las negociaciones fueron sustanciales. Estamos coordinando el calendario para las visitas necesarias y esperamos en Kiev a los enviados del presidente de EE.UU. entre la primavera y el verano”, escribió Zelenski.

El presidente ucraniano agregó que confía que esta visita, que los ucranianos llevan esperando meses y no se ha producido hasta ahora, tenga lugar finalmente y sirva para dar un nuevo impulso a las negociaciones a tres entre ucranianos, rusos y estadounidenses para poner fin a la guerra.

La última reunión programada en este formato trilateral estaba prevista para comienzos de marzo y se aplazó de forma indefinida por el comienzo de la guerra en Irán, debido a la negativa de los rusos de viajar a EE.UU. y de los estadounidenses de celebrar el encuentro fuera de su territorio.

Los emisarios de Trump en estas negociaciones, Steve Witkoff y Jared Kushner, han visitado Moscú pero no han viajado nunca a Kiev desde que comenzó el proceso, algo que Zelenski ha calificado de injusticia y agravio.

Umérov también habló con sus interlocutores -que no fueron nombrados por Zelenski- de posibles nuevos intercambios de prisioneros de guerra con los rusos.

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“Estamos afinando los detalles de los acuerdos que pueden garantizar la seguridad”, dijo también Zelenski sobre otro de los aspectos que está tratando Umérov en la visita a EE.UU. que comenzó ayer.

Kiev aspira a firmar con Washington un acuerdo en materia de seguridad por el que EE.UU. se comprometa a acudir en su ayuda en caso de que Rusia vuelva a atacar a Ucrania una vez termine esta guerra.