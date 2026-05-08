Nueva Jersey vigila a dos residentes por posible exposición al hantavirus

Según el Departamento de Salud de Nueva Jersey, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) notificó que la exposición no ocurrió a bordo del buque, sino durante un viaje aéreo internacional después de que la persona infectada desembarcara.

"Ambos individuos están siendo monitoreados en coordinación con los funcionarios de salud locales y actualmente no presentan síntomas", aseguró la gobernadora Sherrill a través de sus redes sociales, subrayando que el riesgo para el público general "sigue siendo muy bajo" y que no hay casos confirmados en el estado.

El brote, que ha reavivado la preocupación sanitaria internacional, afecta al crucero MV Hondius y hasta la fecha se han confirmado tres fallecimientos vinculados a la infección.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores a través de heces, orina o saliva.