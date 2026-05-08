Paraguay condena la presión militar y económica de China contra Taiwán, según Taipéi

Según la transcripción de sus declaraciones difundida por la Oficina Presidencial de Taiwán, Peña instó a la comunidad internacional a reconocer el "derecho a la autodeterminación" del pueblo taiwanés durante su reunión con Lai, quien recibió al mandatario suramericano con honores militares.

"Excluir a Taiwán de plataformas y organismos internacionales relevantes, como las Naciones Unidas, no solo es injusto, sino que también socava la legitimidad de esas instituciones como organismos multilaterales representativos de las democracias del mundo", afirmó Peña.

En referencia a China, que considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio, Peña también denunció los intentos de Pekín de obstaculizar el reciente viaje de Lai a Esuatini -el último aliado diplomático de Taipéi en África-, mediante el uso de "coerción económica" para presionar a Seychelles, Mauricio y Madagascar a revocar los permisos de sobrevuelo del avión presidencial taiwanés.

"Taiwán tiene derecho a relacionarse libremente con otros países y no debe sufrir ninguna interferencia indebida destinada a aislarlo", apuntó el presidente paraguayo, de acuerdo con la versión difundida por la parte taiwanesa.

Lai, por su parte, afirmó que Taiwán y Paraguay "deben reforzar aún más su cooperación y avanzar juntos", en un contexto internacional marcado por la "continua expansión del autoritarismo".

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"Ambos países han atravesado experiencias similares de transición democrática y comprenden profundamente que un modo de vida basado en la libertad y la dignidad no surge de la nada, sino que debe ser continuamente practicado, protegido y profundizado", manifestó el líder taiwanés.

El presidente paraguayo llegó este jueves a la isla al frente de una delegación de más de cuarenta empresarios, en una visita de Estado que se prolongará hasta el domingo y que tendrá una marcada agenda económica y política, al tiempo que servirá para reafirmar una alianza que se remonta a 1957.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, en un contexto en el que las presiones de China han reducido significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

De hecho, el Gobierno chino instó este jueves a las autoridades paraguayas a romper sus relaciones diplomáticas con Taiwán y a situarse del "lado correcto de la historia".

Tras su estancia en Taiwán, Peña pondrá rumbo a Filipinas, donde permanecerá hasta el 12 de mayo para fortalecer los lazos diplomáticos y económicos con esta nación asiática.