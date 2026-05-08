Partido opositor de Túnez rechaza nuevas condenas en juicios con "motivaciones políticas"

El FSN explicó en un comunicado que las condenas a 20 años de cárcel a Nouredine Bhiri, exministro de Justicia y exdirigente de Ennahda, y a 30 años a Moaz Ghanouchi, hijo del líder la formación islamista -actualmente en prisión-, Rached Ghanouchi, por delitos de falsificación de pasaportes, "revelan la manipulación deliberada del poder judicial para ajustar cuentas con la oposición".

Bhiri, de 67 años, quien ya cumple una condena de 43 años por el caso 'Complot contra la seguridad del Estado', fue acusado en este nuevo proceso de facilitar la entrega de pasaportes falsificados y conceder la ciudadanía a extranjeros buscados por delitos relacionados con el terrorismo.

Además de Bhiri y Ghanouchi -actualmente, fugado de la justicia-, fue condenado el exfuncionario Fathi Beldi a 20 años, mientras que otros dos acusados -cuya identidad no fue revelada- recibieron una pena de 11 años.

Un día después, fue sentenciado a un año de prisión el periodista Ziad Hani por "ofensas e insultos a través de redes sociales", un hecho que fue juzgado como delito "relacionado con la tecnología de la información y la comunicación", lo que el FSN calificó como un "argumento para someter el espacio público a la intimidación", basado en una ley de 2001, cuando no existían redes sociales.

Tras las condenas, el partido opositor exigió "garantías de juicios justos y respeto a la independencia del poder judicial", cesar en el uso de la legislación penal "para restringir la libertad de expresión" y abrir un diálogo nacional integral para "poner fin al estado de coerción y división en el país".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, pidió la liberación de "presos políticos y de opinión" y llamó a todos los sectores a defender las libertades y el Estado de derecho.

Desde que el presidente tunecino, Kais Said -en el poder desde 2019-, se arrogara plenos poderes en 2021, se multiplicaron las denuncias por el deterioro de las libertades y la intensificación de la represión a voces críticas.