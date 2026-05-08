Portugal descarta incentivar el teletrabajo y reducir los vuelos para bajar la demanda

La ministra realizó estas declaraciones a la prensa portuguesa en Bruselas, en referencia a las recomendaciones emitidas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para reducir la demanda de petróleo por la guerra en Oriente Medio.

"La cuestión del teletrabajo, para nosotros, no está todavía encima de la mesa. Hay muchas formas de llegar al trabajo y no estamos siquiera discutiendo ese tema todavía", recalcó.

Sobre los vuelos, defendió que "las personas tienen derecho a sus vacaciones y viajes" en un país que cuenta con una gran cantidad de residentes en el extranjero y que tiene una alta dependencia del turismo.

"El turismo es el 15 % de nuestro PIB, pero, también individualmente, a las personas les gusta viajar, es parte de aumentar su cultura, y yo no querría recomendar aquí que lo eviten, de momento", aclaró.

Según sus datos, el combustible de aviación en Galp "está asegurado hasta agosto" y, si se alargara la guerra, "hay planes B y C".

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Por otro lado, el Gobierno liderado por el conservador Luís Montenegro está preparando un proyecto para aplicar un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas que se hayan visto favorecidas por la subida de precios por el conflicto en Oriente Medio, sin que haya dado a conocer más información.