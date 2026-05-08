Putin califica de terrorista el ataque que interrumpió el tráfico aéreo en el sur de Rusia

"El régimen de Kiev ha cometido otro acto, claramente de naturaleza terrorista, al atacar el centro regional de control de tráfico aéreo de Rostov", dijo Putin al comienzo de una reunión telemática con miembros del Consejo de Seguridad del país.

Según el líder ruso, el ataque no ha afectado la seguridad del tráfico aéreo civil.

"Afortunadamente, no se produjo ningún incidente trágico gracias al trabajo altamente profesional de nuestros controladores aéreos", afirmó.

"Las operaciones en los aeropuertos de Astracán, Vladikavkaz, Volgogrado, Guelendzhik, Grozni, Krasnodar, Majachkalá, Magás, Mineralnie Vodi, Nalchik, Sochi, Stávropol y Elistá han sido suspendidas temporalmente", informó tras el ataque el Ministerio de Transporte de Rusia.

El viceprimer ministro ruso, Vitali Savéliev, dijo a Putin que el tráfico aéreo en el sur, que comenzó a reanudarse en la tarde del viernes, será "completamente restaurado en los próximos dos o tres días".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rusos y ucranianos se acusaron hoy mutuamente de violar la tregua unilateral de 48 horas declarada por el Kremlin para conmemorar el 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó a Moscú de no respetar su propio alto el fuego. Mientras, el Ministerio de Defensa ruso se escudó en que sus ataques fueron una respuesta a las violaciones enemigas.

Por el momento, se repite el guión de 2025. Entonces, también se intensificaron los combates al comienzo de la tregua, pero Kiev respetó finalmente las celebraciones del 9 de mayo y Moscú pudo conmemorar a lo grande el 80 aniversario de la victoria soviética sobre el nazismo.

Los militares rusos advirtieron previamente de un ataque masivo contra el centro de Kiev en caso de que Ucrania intente frustrar las celebraciones del 9 de mayo y llegaron incluso a recomendar a las embajadas extranjeras a evacuar a sus diplomáticos de la capital ucraniana.