Rusia acusa a Ucrania de mostrar su "naturaleza terrorista" con ataques durante tregua

"Esta es la manifestación de la naturaleza terrorista del régimen de Kiev", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

En respuesta a una pregunta sobre los ataques enemigos contra el sur de Rusia, Peskov denunció que las tropas ucranianas golpean "infraestructuras, viviendas y civiles".

El Ministerio de Defensa ruso estimó en 1.630 las violaciones del alto el fuego supuestamente cometidas por el ejército ucraniano, que nunca secundó la tregua unilateral rusa.

El comunicado castrense destaca los ataques con artillería y drones contra las posiciones rusas en territorio ucraniano y también contra la infraestructura en las regiones fronterizas de Kursk y Bélgorod.

Por ese motivo, adujo, el ejército ruso respondió "simétricamente" a las violaciones de la tregua contra lanzaderas, morteros y piezas de artillería.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este viernes que Rusia no ha respetado en el frente su propia tregua.

"A lo largo de la pasada noche, el Ejército ruso continuó atacando posiciones ucranianas. A las 7 A.M. se habían documentado más de 140 ataques a posiciones en el frente", dijo Zelenski, que denunció también diez asaltos rusos localizados sobre todo en el frente de Sloviansk (Donetsk) y el lanzamiento de cerca de un millar de drones de varios tipos.

Antes de que comenzara el plazo del alto el fuego unilateral declarado por Moscú, advirtió que su Ejército respondería de forma simétrica a las acciones de Rusia y se abstendría de lanzar ataques a larga distancia si el enemigo cumplía con su tregua.

El Ministerio de Defensa de Rusia advirtió a Ucrania de que atacará el centro de Kiev con misiles si intenta frustrar el sábado las celebraciones por el Día de la Victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.