Rusia derriba 264 drones ucranianos tras declaración de tregua unilateral rusa

"Entre las 00:00 hora de Moscú (21:00 GMT del 7 de mayo) y las 07:00 hora de Moscú (04:00 GMT) las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 264 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense ruso en su canal de MAX, el Telegram ruso.

Indicó que los artefactos no tripulados fueron derribados sobre 16 regiones, incluyendo la de Moscú, y los mares Negro y Azov.

El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, informó de 27 derribos de drones ucranianos que volaban en dirección a Moscú, sin que se reportasen daños o víctimas.

El presidente ruso declaró en la medianoche del jueves la tregua unilateral en ocasión del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus tropas suspenderán "todas las acciones militares" hasta que concluyan el sábado las celebraciones por el 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo.

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Ese cese de las hostilidades, según explicó Defensa, incluye la suspensión provisional de los bombardeos con misiles, armamento de alta precisión y de largo alcance, y piezas de artillería, y también los ataques con drones de asalto contra la infraestructura enemiga.

Eso sí, Moscú advirtió a las autoridades ucranianas que si intentan aguar la festividad más querida por los rusos, Moscú lanzará "un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev", por lo que han recomendado a los habitantes y al personal diplomático que abandonen la capital del país vecino.

Las autoridades rusas acusan al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de amenazar con atacar Moscú con drones con ocasión del 9 de mayo.

En realidad, Zelenski, al intervenir este lunes en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Armenia, aseguró: "Rusia ha anunciado un desfile del 9 de mayo en Moscú sin equipamiento militar. Si esto ocurre será la primera vez en muchos, muchos años. No pueden permitirse equipamiento militar y temen que los drones puedan sobrevolar la Plaza Roja".

El pasado año, aunque las partes no consensuaron una tregua por el Día de la Victoria, Kiev respetó el aniversario y Moscú celebró sin contratiempos un gran desfile en la plaza Roja con ocasión del 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, al que asistieron una treintena de líderes mundiales.