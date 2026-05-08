Rusia no dará el primer paso para reanudar el diálogo con la Unión Europea, según Kremlin

"Putin está listo para negociar con todos. Lo ha dicho en reiteradas ocasiones", dijo durante su rueda de prensa telefónica diaria al comentar un artículo de Financial Times según el cual los líderes de la UE se preparan para posibles negociaciones con el mandatario ruso.

El medio señaló que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, consideró que existe "potencial" para que la UE negocie con Putin, algo que es respaldado por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Peskov recalcó que Rusia está dispuesta a avanzar hacia el diálogo "en la misma medida que estén dispuestos los europeos".

"La parte rusa no fue la que inició el congelamiento de nuestras relaciones. Fue una iniciativa precisamente de Bruselas y algunas capitales europeas", indicó.

Por ello, sostuvo, que "tras la posición que asumieron los europeos, no seremos nosotros los que iniciemos los contactos".

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Las relaciones entre Bruselas y Moscú, ya deterioradas desde la anexión ilegal de Crimea en 2014 y el conflicto en el Donbás, alcanzaron su punto más bajo tras el comienzo de la guerra en Ucrania.