Sevilla se prepara para la actuación de Rosalía, que cantará en un evento de Netflix

La artista española actuará en la capital andaluza junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) en el marco de los actos organizados con motivo del estreno global de 'Berlín y la dama del armiño' ('Berlin and the lady with an ermine').

La serie es una precuela de 'La casa de papel' ('Money heist') y su presentación se desarrollará en un evento titulado 'Jarana en el Guadalquivir', sobre un escenario flotante en el río.

Para garantizar que todo se desarrolle con normalidad, el Ayuntamiento de Sevilla ha diseñado un plan especial de tráfico hasta el próximo domingo, con cortes de calles que afectan a las zonas cercanas al escenario y a otros puntos del centro de la ciudad.

De esta forma, las calles aledañas al evento se han cortado para garantizar que el escenario solo sea visible para las personas que han conseguido una de las entradas para el espectáculo.

Las entradas gratuitas están agotadas y, en la efervescencia que ha causado la presencia de Rosalía en el concierto, también hay quien trata de venderlas por hasta 350 euros.

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Rosalía llegó este jueves a Sevilla y se alojó en un hotel cerca del lugar donde se desarrollará la actuación.

La artista estuvo paseando con un equipo de seguridad que la acompañó por la Avenida de la Constitución -una de las calles principales de la ciudad-, donde se confundía entre los turistas que a esa hora llenaban el entorno de la Catedral.