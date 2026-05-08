Taiwán asegura que su suministro de gas natural está "garantizado" hasta septiembre

La cartera explicó en un comunicado que la petrolera estatal CPC Corporation ya ha planificado con antelación las compras de gas natural para el invierno, asegurando de esta forma que el suministro doméstico no se interrumpa "bajo ninguna circunstancia".

"Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio el pasado 28 de febrero y durante más de dos meses hasta la fecha, Taiwán no ha sufrido incidentes de escasez de electricidad ni de petróleo, lo que demuestra la resiliencia y estabilidad del suministro energético del país", indicó el ministerio.

Según cifras de la Administración de Energía, el gas natural licuado (GNL) fue la principal fuente de generación de energía eléctrica de Taiwán en 2025, representando más del 47 % del total, por encima del carbón (35,4 %), las renovables (13,1 %) y la nuclear (1,1 %).

Las principales fuentes de importación de GNL de Taiwán el año pasado fueron Catar (33,7 %), cuyas instalaciones gasísticas han sido objeto de varios ataques por parte de Irán; seguido por Australia (33,5 %), Estados Unidos (9,9 %) y Papúa Nueva Guinea (7,9 %).

Respecto al plan del Gobierno de Australia de exigir a los exportadores de GNL reservar una determinada cantidad para abastecer a su mercado doméstico, el ministerio taiwanés manifestó que los contratos suscritos entre CPC Corporation y sus proveedores australianos antes del 22 de diciembre de 2025 ya fueron completados, por lo que los intereses de Taiwán "no se verán afectados".

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"Incluso si en el futuro se reduce el volumen de exportaciones australianas destinado al mercado al contado, el suministro podría sustituirse mediante compras procedentes de Estados Unidos y de la región Asia-Pacífico", apuntó el ministerio.

La dependencia de Taiwán de los combustibles importados por vía marítima acentúa su vulnerabilidad ante posibles interrupciones del suministro derivadas del conflicto en Oriente Medio o de un eventual bloqueo marítimo por parte de China, que considera a la isla como "parte inalienable" de su territorio.