Mundo
08 de mayo de 2026 a la - 17:46

Trump anuncia tregua entre Rusia y Ucrania por tres días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d) y el mandatario ruso, Vladimir Putin.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d) y el mandatario ruso, Vladimir Putin.124355+0000 ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

MOSCÚ. Rusia confirmó una tregua para los días 9 al 11 de mayo y un canje de prisioneros de guerra con Ucrania, según el Kremlin, después de que Estados Unidos anunciara una tregua.

Por AFP y EFE

Rusia acepta “la iniciativa recién propuesta por el presidente estadounidense Donald Trump, relativa a un alto el fuego para un intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania”, dijo Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin.

El Kremlin informó haber aceptado la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una tregua con Ucrania entre el 9 y el 11 de mayo y un intercambio de mil prisioneros de cada bando.

Además, agregó que “lo principal es que se acordó realizar un intercambio de 1.000 prisioneros de cada bando durante el alto el fuego”, según EFE