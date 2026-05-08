Trump anuncia tregua entre Rusia y Ucrania por tres días

Rusia acepta “la iniciativa recién propuesta por el presidente estadounidense Donald Trump, relativa a un alto el fuego para un intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania”, dijo Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin.

El Kremlin informó haber aceptado la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una tregua con Ucrania entre el 9 y el 11 de mayo y un intercambio de mil prisioneros de cada bando.

Además, agregó que “lo principal es que se acordó realizar un intercambio de 1.000 prisioneros de cada bando durante el alto el fuego”, según EFE