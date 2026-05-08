Un estudio internacional valida dos algoritmos para predecir el riesgo cardiovascular

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en el mundo y la mayor causa de años de vida perdidos.

Herramientas como Prevent, desarrollada recientemente por la American Heart Association, y Score2, utilizada en las guías europeas de prevención cardiovascular, permiten estimar el riesgo individual de sufrir eventos cardiovasculares y ayudan a decidir estrategias preventivas, como el inicio de tratamientos para reducir el colesterol o controlar la presión arterial.

Hasta ahora, ambas herramientas habían sido desarrolladas y validadas principalmente en sus regiones de origen, pero faltaban estudios amplios que evaluaran su rendimiento en poblaciones globales, fuera de su ámbito geográfico y en ensayos clínicos multinacionales que permitieran generalizar los resultados y asegurar que servían para otras poblaciones.

“El gran valor de este trabajo es que demuestra que estas herramientas mantienen un rendimiento sólido y consistente en poblaciones muy distintas entre sí”, explicó el responsable del grupo de investigación traslacional vascular y renal del IRBLleida, José Manuel Valdivielso.

"Esto refuerza su utilidad para identificar precozmente a personas con alto riesgo cardiovascular y avanzar hacia una prevención más personalizada y precisa", añadió el investigador.

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Para Valdivielso, la validación de estas dos herramientas "cambiará las guías clínicas actuales", que fijan cómo actuar ante una patología.

El estudio evaluó la capacidad de ambos modelos para discriminar correctamente qué personas presentarían eventos cardiovasculares y calibrar adecuadamente ese riesgo.

Durante un seguimiento medio de 5,1 años, el personal investigador registró 293.737 eventos de enfermedad cardiovascular total según la definición de Prevent (infarto de miocardio, ictus o insuficiencia cardiaca) y 258.086 eventos cardiovasculares según SCORE2 (infarto de miocardio, ictus o muerte cardiovascular).

Los resultados obtenidos muestran un buen comportamiento de las dos herramientas en Norteamérica, Europa, Australia y otras regiones, así como en ensayos clínicos internacionales, lo que permite recomendar su uso de forma generalizada, según los expertos firmantes del estudio.