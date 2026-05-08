Uruguay traslada más de 2.800 personas a refugios en el primer día de alerta por frío

Así lo informó este viernes el Sistema Nacional de Emergencias en un comunicado en el que detalló que se brindó asistencia a 2.856 personas: 2.032 en Montevideo y 824 en el interior del país.

De estas, 2.587 recibieron atención en los refugios del Ministerio de Desarrollo Social y 269 en los Centros de Evacuación, que desde este viernes tendrán 420 nuevas plazas disponibles.

El Gobierno de Uruguay decretó una alerta pública de nivel rojo ante el descenso de las temperaturas y el jueves comenzó a evacuar de forma obligatoria a las personas sintecho.

Así lo anunció este martes en una conferencia de prensa el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, quien explicó que se procederá de una forma similar a la del año pasado.

"Tal cual como fue el año anterior, se comienza a trabajar en el mismo marco en donde vamos a proceder a la evacuación obligatoria de las personas en situación de calle. Esto se va desplegar a nivel nacional desde el día jueves", explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Apuntó que se abrirán centros de evacuados en dos lugares puntuales y que próximamente se sumarán otros. Uno de ellos será en el centro de Montevideo y otro a las afueras de la capital.

"La policía nacional va a ser parte muy importante de este trabajo junto con los equipos del Ministerio de Desarrollo Social a la hora de llevar adelante este decreto", puntualizó Sánchez ese día.

Y añadió: "Las personas que están viviendo a la intemperie, debido a que corre riesgo su salud y que tienen ademas un componente importante de vulnerabilidad social, las vamos a ir trasladando".

En 2025 Uruguay ya había decretado una alerta similar y las autoridades procedieron a trasladar a centros de evacuación a las personas sin hogar, haciéndolo incluso si estas se resistían, dando cuenta a la Justicia.