Venezuela prevé que disputa territorial con Guyana terminará en negociación sin terceros

"La única vía, que es donde va a concluir esta controversia, es la negociación directa, cara a cara, sin intervención de terceros", manifestó el canciller venezolano, Yván Gil, desde La Haya.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el alto funcionario rechazó los argumentos finales de Guyana presentados hoy en la CIJ al calificarlos de "negacionistas" y "repetitivos".

"No hemos escuchado ningún elemento novedoso, más allá de lo que ha repetido durante toda la historia. Decimos negacionistas porque, en primer lugar, niega la función de la propia corte. Venezuela ha dicho que no reconoce la jurisdicción de esta corte para resolver este caso", reiteró Gil.

El canciller insistió en que la única vía para resolver la disputa por el Esequibo -una región de casi 160.000 kilómetros cuadrados, rica en minerales y yacimientos- es el Acuerdo de Ginebra de 1966, un instrumento jurídico para alcanzar una solución mutuamente aceptable.

Además, Gil informó que la delegación de Venezuela se está preparando para su presentación el próximo lunes y exponer, según dijo, "la verdad y las razones históricas" que "asisten" a su país.

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La región del Esequibo, actualmente administrada por Georgetown, representa cerca de dos tercios del actual territorio de Guyana.

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al territorio en mención comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Caracas declaró nulo este dictamen en 1962, al afirmar que estuvo rodeado de irregularidades. Concepto que denunció Severo Mallet-Prevost, integrante de la defensa venezolana en el laudo, quien escribió -en un memorándum póstumo- que hubo colusión entre los árbitros y esto llevó, según sus palabras, a una decisión "injusta para Venezuela".

En 2018, Guyana presentó una demanda ante la CIJ, máximo tribunal de las Naciones Unidas, para que declare la "validez jurídica y el efecto vinculante" de ese laudo, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza.

Si bien Guyana sostiene que el proceso judicial es la única vía legítima para resolver la controversia, Venezuela ha cuestionado históricamente la autoridad del tribunal.