Von der Leyen llama a cooperar con el prorruso Radev ante "profundos cambios geopolíticos"

"Felicidades a Rumen Radev por su nombramiento como Primer Ministro de Bulgaria. En un momento de profundos cambios geopolíticos, tenemos una ambiciosa agenda por delante. Desde la seguridad y la defensa hasta el empleo, la competitividad y la independencia energética. Juntos avanzamos, por Bulgaria y por Europa", escribió Von der Leyen en una red social.

El prorruso y eurocrítico Rumen Radev ha sido elegido hoy nuevo primer ministro de Bulgaria con el apoyo de 124 de los 240 diputados del Parlamento, tras haber ganado con mayoría absoluta las elecciones anticipadas del pasado 19 de abril, que fueron las octavas en cinco años.

Los comicios de abril fueron convocados tras la dimisión en diciembre del anterior Ejecutivo, una coalición liderada por el conservador Rosen Zhelyazkov, a raíz de masivas protestas ciudadanas contra la corrupción y los planes de austeridad. La amplia mayoría alcanzada en estas elecciones genera esperanzas de que el país más pobre de la Unión Europea logre superar la parálisis institucional.

Radev entra así al grupo de los Veintisiete con una postura en política exterior que aboga por combinar la pertenencia de Bulgaria a la UE y la OTAN y crítica hacia las sanciones contra Rusia. También defiende mantener el diálogo con Moscú y se opone al envío de ayuda militar a Ucrania, argumentando que prolonga el conflicto.