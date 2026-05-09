Advierten que bloqueo de bienes a El Faro, en El Salvador, es un modo regional de hostigar

"El caso de El Faro no es aislado, sino parte de una tendencia regional que combina presión fiscal y judicial, uso arbitrario del derecho penal y estigmatización pública para debilitar medios críticos. Estas prácticas erosionan el pluralismo, restringen el debate y afectan el control ciudadano", afirmó el IPLEX en un pronunciamiento.

El pasado jueves el medio digital salvadoreño El Faro, cuya estructura administrativa y legal se encuentra desde 2023 en Costa Rica, denunció que el Gobierno del presidente Nayib Bukele intervino los bienes personales de los accionistas de la sociedad creadora del medio, en lo que calificó como "el más reciente episodio de una larga persecución fiscal".

De acuerdo con el medio, los "ataques del gobierno de Bukele contra El Faro SIEMPRE ocurren tras publicaciones de este medio sobre sus pactos mafiosos, su corrupción, su interés en concentrar todo el poder para sí mismo y sus círculos cercanos, y los efectos que esto tiene en la población salvadoreña".

El IPLEX, un instituto privado sin fines de lucro que trabaja por la libertad de prensa, expresó su solidaridad con El Faro ante las medidas del Gobierno salvadoreño que "forman parte de un patrón de hostigamiento iniciado en 2020" y recordó que El Salvador ha caído 74 posiciones en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras en los últimos años.

"La libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales y condiciones indispensables para la democracia. Cuando un Estado intimida a periodistas o bloquea sus recursos, vulnera también el derecho de la sociedad a estar informada", aseveró el IPLEX.

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El instituto instó al Estado salvadoreño a "cesar el hostigamiento y respetar sus obligaciones internacionales" y exhortó a la comunidad internacional a "vigilar y apoyar la protección de la prensa en El Salvador".

El IPLEX también hizo un llamado a la ciudadanía, la academia y los medios "a defender sin ambigüedades el principio de que sin periodismo libre no hay democracia".

En abril de 2023, El Faro anunció que su estructura administrativa y legal se mudaba a Costa Rica tras 25 años en El Salvador, país en el que, según se indicó en ese momento, el medio continuaría haciendo periodismo, debido a la "falta de condiciones para seguir operando" en territorio salvadoreño.

El Faro también señaló el pasado jueves que ha transcurrido un año desde que parte de su personal salió al "exilio forzado".

Reportes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) indican que solo en 2025 salieron de ese país 43 periodistas por "razones de acoso, vigilancia, amenazas o bajo la tipología de exilio preventivo ante el temor de una posible captura arbitraria".