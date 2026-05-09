Al menos seis muertos en un posible ataque terrorista contra un miniautobús en Kenia

"Tenemos un incidente registrado de una emboscada contra un vehículo privado que transportaba a una familia hacia la localidad de Arabia (desde la ciudad de Mandera) para un acto religioso. Los supervivientes nos dijeron que fueron disparados por un pistolero solitario que salió de los arbustos", declaró al diario local 'Daily Nation' el comandante de la Policía de Mandera, Robinson Ndiwa.

Según el agente, el conductor y otras tres personas lograron escapar sin resultar heridas y están siendo buscadas, mientras medios locales reportaron que hubo varios heridos y éstos fueron trasladados al hospital.

Entre los fallecidos, había cinco hombres y una mujer.

"Estamos tratando esto como un incidente terrorista mientras empezamos las investigaciones. La situación de seguridad a lo largo de esa carretera ha sido tranquila y se trata de un incidente aislado", destacó Ndiwa.

También confirmó los hechos en su cuenta de la red social Facebook Mohamed Abdikheir, diputado por la circunscripción de Lafey, al lamentar "esta violencia sin sentido".

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"Con profunda tristeza, extiendo mis más sentidas condolencias a las familias, amigos y seres queridos de los seis viajeros inocentes que fueron brutalmente asesinados por hombres armados no identificados", indicó Abdikheir, pese a que la Policía habló de un único atacante.

En octubre de 2011, el Ejército de Kenia invadió Somalia tras varios secuestros atribuidos a Al Shabab en su territorio y, en febrero de 2012, se incorporó a las fuerzas de la Unión Africana (UA) que ayudan al Ejército somalí.

Desde entonces, los yihadistas, afiliados a la red terrorista Al Qaeda desde 2012 y que controlan zonas rurales en el centro y el sur de Somalia, han cometido numerosos ataques en Kenia.

Al Shabab comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central somalí, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.