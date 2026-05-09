Colombianos exigen respeto a la libertad de prensa en homenaje a periodista asesinado

"Hay que brindar garantías y protección a quienes ejercen el periodismo y sostienen el derecho de las comunidades de estar bien informadas", aseguró uno de los asistentes durante el acto que tuvo lugar en la Plaza de la Libertad en Medellín, capital de Antioquia.

Una bandera de Colombia y otra de Antioquia acompañaron el homenaje en el que se prendieron velas y se leyeron mensajes de protesta por el crimen en contra del periodista, de 25 años, director de la revista digital local El Confidente.

"Los periodistas, comunicadores, reporteros gráficos y medios de comunicación comprometidos con la democracia y la libertad de expresión nos unimos en una sola voz para rechazar cualquier acto de violencia, intimidación o amenaza contra el ejercicio periodístico en Antioquia", dijeron en un comunicado.

Una comisión humanitaria encontró este viernes el cuerpo de Pérez Rueda, quien estaba desaparecido desde el martes pasado cuando hacía un trabajo periodístico en una zona de disputa entre los municipios de Briceño y Yarumal entre el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y el Frente 36 de las disidencias de las FARC.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) recordó que Pérez "se convirtió en una voz fundamental para la comunidad local" porque en su portal "informó y cubrió corrupción, orden público, seguridad y política local".