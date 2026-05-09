DD.HH. de México señala que recorte del ciclo escolar "repercute en bienestar de menores"

El jueves, la SEP anunció que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el 5 de junio, en vez del 15 de julio, 40 días antes de lo programado, debido a la ola de calor que afecta al país y a la realización del evento deportivo internacional, que inicia el 11 de junio.

En un comunicado, la CNDH llamó a la SEP y a las autoridades educativas a revisar dicha determinación "no solo atendiendo la coyuntura de un evento público y eventos climáticos, sino tomando como eje central el Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes consagrado en el artículo 3 de la Constitución mexicana".

También, a mirar el contexto laboral por el que atraviesan la mayoría de personas que cuidan a niñas, niños y adolescentes.

Señaló que dichas disposiciones "trasladan la carga de las obligaciones públicas a las personas cuidadoras, lo que repercute directamente en el bienestar de niñas, niños y adolescentes y las personas cuidadoras".

Además, dijo la CNDH, la emisión de dichas disposiciones, "sin tomar en consideración los contextos sociales y laborales de las personas cuidadoras, vulnera el derecho de la niñez a ser debidamente cuidada".

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En ese sentido, recordó que en algunos casos las personas que ejercen los cuidados de los menores "no cuentan con redes de apoyo suficientes, como para garantizar su debida protección y atención".

Ante la polémica por el adelanto de las vacaciones escolares, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que el calendario escolar aún no está definido y pidió garantizar que niñas y niños no pierdan clases.

Sheinbaum afirmó que la medida anunciada el jueves "es una propuesta" y subrayó que deberá garantizarse que niñas y niños no pierdan clases; aunque en un evento en Sonora este viernes, el titular de la SEP, Mario Delgado, insistió en que el ciclo se recortará al 5 de junio.

A pesar del rechazo a la decisión por parte de maestros, padres, madres y sociedad en general, Delgado informó en redes sociales que la propuesta será analizada el 11 de mayo en una reunión con los secretarios de Educación de los 31 estados del país y la Ciudad de México.

La organización civil México Evalúa criticó la decisión de la SEP y advirtió que la medida dejaría apenas 17 días reales de clases y el recorte afectaría a 23,4 millones de alumnos en medio de una crisis de aprendizaje, pues actualmente sólo cinco de cada 10 estudiantes comprenden textos y apenas tres de cada 10 pueden resolver problemas matemáticos, según datos de la iniciativa Aprender Parejo de México Evalúa.