Dos mujeres de la flotilla en huelga de hambre en Bilbao para que liberen a sus compañeros

Begoña Niño y Arantza Gortxi han explicado a EFE que han decidido mantener esa iniciativa de protesta después de escuchar que las autoridades de Israel van a liberar a Abukeshek y Ávila, y que, al igual que han hecho otras tres personas en Navarra, dejarán de ingerir alimentos "hasta comprobar que realmente ambos compañeros consiguen regresar a sus casas".

Han transmitido su preocupación por el estado de salud de Saif Abukeshek y de Thiago Ávila, que tras ser capturados por Israel sufrieron "muchísimas torturas" y han mantenido ambos una huelga de hambre desde el 1 de mayo. Especialmente "grave" han considerado que tiene que ser el estado del primero, que además "lleva cinco días sin ingerir líquido y eso es muy arriesgado".

Gortxi ha narrado que el pasado 30 de abril viajaban a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza por aguas internacionales del Mediterráneo cuando les "secuestraron" efectivos del ejercito de Israel junto a otras 173 personas.

"Cuando subieron al barco, nos obligaron a tumbarnos en el suelo con las manos encima la cabeza y así nos mantuvieron hasta que nos traspasaron al barco-cárcel, donde hemos vivido un calor insoportable y un frío asqueroso, porque aprovechaban la noche para mojarnos. Sí, hemos vivido malos tratos", ha recordado.

Se ha sentido víctima de "agresividad física y psicológica", y ha relatado que sufrieron "mucho miedo" al ver "cómo le pegaron un tiro en el muslo a un compañero y cómo golpean a otros, uno con la nariz rota y la cara desfigurada, otros con costillas rotas".

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Pero además, "durante dos días escuchamos los gritos de Saif Abukeshek" y los golpes, después de que fuera sacado del grupo, ha indicado.

Ya de vuelta, ambas decidieron por todo ello que "había que hacer huelga de hambre para presionar" hasta conseguir que dejaran a sus dos compañeros en libertad "porque han sido y están siendo torturados y soportando muy malas condiciones".

De esa manera, Arantza y Begoña se mantendrán en un local del barrio bilbaíno de Atxuri sin ingerir alimentos, "hasta que cada uno de ellos llegue a su respectiva casa".

Parece, han comentado, que en los medios ya no se habla de los bombardeos y del genocidio en Gaza. "Nos dicen que ya no hay muertes y que los ataques de Israel se han paralizado, pero sabemos a ciencia cierta que eso es mentira; siguen deteniendo a la gente, siguen asesinando", han denunciado.