El aeropuerto de Quito logra récord de exportaciones de flores por el Día de la Madre

Con esos porcentajes, el Día de la Madre -que se celebra mañana, domingo, en Ecuador- se consolida como la segunda fecha más importante en exportaciones de flores por vía aérea, después de la temporada de San Valentín, indicó Quiport en un comunicado.

Anotó que entre el 16 de abril y el 6 de mayo -21 días- se exportó un volumen aproximado de 24.800 toneladas métricas de flores, cifra que supera a las 21.300 toneladas métricas exportadas desde el aeropuerto de Quito en 2025.

El día pico en la exportación de flores de la temporada del Día de la Madre en 2026 fue el 29 de abril, con un envío de 1.641 toneladas métricas, un 4,1 % más que el día pico de la temporada 2025.

El volumen exportado en el Día de la Madre es un 15 % más bajo que el volumen de exportaciones de San Valentín.

Sin embargo, esta relación es mejor que la registrada en 2025, en la que el volumen de San Valentín superaba en un 25 % al del Día de la Madre, lo que significa que la brecha entre ambas fechas está disminuyendo.

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Para Ramón Miró, presidente y director general de Quiport, el crecimiento de la temporada del Día de la Madre es una muestra del incremento de la actividad carguera en el aeropuerto de Quito.

"Desde 2022, el aeropuerto de Quito ha venido superando sus récords históricos año tras año, lo que está posicionando a Quito como uno de los centros de carga aérea más importantes de América Latina y el Caribe, potenciando las exportaciones y aportando al desarrollo y al crecimiento económico de la ciudad y el país", dijo.

El aeropuerto de Quito subió del quinto al cuarto puesto en el escalafón de carga aérea de América Latina y el Caribe, de acuerdo con el más reciente reporte del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC, por sus siglas en inglés), publicado el pasado 6 de mayo, recordó Quiport.

El aeropuerto de Quito se ubica únicamente bajo los aeropuertos El Dorado, de Bogotá (Colombia); Guarulhos, de San Pablo (Brasil), y Felipe Ángeles, de Ciudad de México (México).