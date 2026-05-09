El candidato peruano Roberto Sánchez dice "basta de guerras" en apoyo a Palestina

En un mensaje compartido en su cuenta de la red social X, el candidato que muy probablemente dispute la segunda vuelta presidencial con la derechista Keiko Fujimori señaló que "hace 81 años, la Unión Soviética y los aliados derrotaron al fascismo nazi abriendo un camino a la Paz".

Añadió que hoy "frente a la guerra en Europa y el genocidio contra el pueblo palestino en Gaza" hace suyas las palabras de "nuestro papa peruano", y estadounidense, León XIV.

"Solo la paz es santa. ¡Basta de guerras con sus montones de muertos, basta!", subrayó Sánchez.

El candidato y ex ministro del sentenciado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) ha recibido el 12 % de votos válidos en la elección presidencial de abril pasado, detrás del 17 % alcanzado por Fujimori, con el 99,2 % del cómputo oficial de actas.

Sin embargo, la diferencia de votos entre Sánchez y el siguiente postulante, el ultraderechista Rafael López Aliaga, es de unas 15.000 boletas, lo que mantiene el suspenso por conocer oficialmente al candidato que pasará a la segunda vuelta cuando concluya el 100 % del cómputo de actas en los próximos días.

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López Aliaga ha denunciado un fraude electoral, sin pruebas contundentes, y el viernes dijo que desconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Perú, ya sean ganadas por Fujimori o Sánchez, si el jurado electoral no acepta su exigencia de revisar todo el proceso.