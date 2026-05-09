El crucero Hondius llegará entre las 3.00 y 4.00 GMT del domingo a Tenerife

"Hay mucho planeamiento en curso. Debe estar llegando entre las 5.00 y las 6.00 mañana, por la mañana, todo esto a confirmar, pero de todos modos temprano", explicó a través de una conversación en vivo desde Ginebra trasmitida por la OMS.

También precisó que el objetivo es que todos los vuelos de repatriación se realicen el domingo y el lunes.

La responsable de la OMS aseguró que el desembarque de los pasajeros se hará de la mejor manera posible y que habrá varios aviones -en algunos casos compartidos por distintos países- para evacuar a todos los ocupantes del barco que no presenten síntomas.

Desde el pasado miércoles todas las personas que están en el crucero están sujetas a una vigilancia sanitaria continua por parte de especialistas de la OMS, la Unión Europea y Países Bajos (de donde eran dos de las tres víctimas mortales) que abordaron el barco y nadie presenta síntoma alguno.

Si de aquí a mañana alguien presentara síntomas, su traslado se haría en un avión específico de evacuación médica.

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"El plan es que el barco ancle y que los pasajeros sean trasladados en barcos muy pequeños, de una forma muy coordinada y protegida. En la orilla habrá una revisión medica y cualquiera que presente síntomas será llevado de inmediato a un avión de evacuación médica que lo llevará a Países Bajos", explicó Van Kerkhove.

El resto de personas que no presenten síntomas serán llevadas hacia aviones individuales organizados por los países.

"Algunos países están discutiendo sobre compartir un avión, por ejemplo Canadá y Estados Unidos, otros aviones llevaran ciudadanos de la Unión Europea", detalló.

Asimismo, dijo que el Aeropuerto de Tenerife Sur está recibiendo todo el apoyo necesario para no sobrecargar el sistema.

Van Kerkhove encomió la labor de las autoridades españolas, de las que dijo que "están haciendo un increíble trabajo coordinando todo esto, con el apoyo de Países Bajos y del operador del crucero. Esta es una situación dinámica".

El brote de hantavirus, que ha reavivado la preocupación sanitaria internacional, afecta al crucero MV Hondius y hasta la fecha se han confirmado tres fallecimientos vinculados a la infección, si bien los 146 ocupantes a bordo del barco por ahora no tienen síntomas.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores a través de heces, orina o saliva.