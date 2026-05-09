El epidemiólogo de la OMS de África también hará cuarentena en hospital militar de Madrid

El representante de la OMS África desembarcará junto con los españoles en la primera fase de evacuación, señaló este sábado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien concretó que se quedarán en el buque 30 personas de la tripulación, mientras que otros 17 tripulantes podrán ser repatriados junto con los pasajeros, según su nacionalidad.

En rueda de prensa junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ambos incidieron en que dentro del buque van los 147 pasajeros y tripulación y los dos epidemiólogos de Países Bajos, el representante de la Organización Mundial de la Salud de África y otro representante del SDC, organismo dependiente de la Organización Marítima Internacional.

Todos serán repatriados, excepto el representante de la OMS África, a quien se considera un contacto de acuerdo con el protocolo.