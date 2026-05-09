Expresidente de Bolivia prófugo deberá comparecer por un caso de trata de una menor

Según la Fiscalía, el expresidente de Bolivia, Evo Morales tuvo en 2015 una relación con una menor de 15 años con la que tuvo una hija, durante su último periodo presidencial. Los padres, de acuerdo con la acusación, habrían consentido los hechos a cambio de algunos beneficios.

“El día lunes está confirmado el inicio de la audiencia en contra del expresidente Evo Morales (...) de forma presencial”, dijo el viernes en conferencia de prensa el juez Luis Ortiz Flores, máxima autoridad de justicia de Tarija, departamento al sur del país donde se desarrollará la diligencia.

Sin embargo, Wilfredo Chávez, abogado del exmandatario, aseguró que ni su protegido ni sus defensores se presentarán. “No podemos acudir porque no hemos sido notificados”, dijo a la AFP.

De acuerdo con Chávez, el juzgado no envió la citación al domicilio de Morales, sino que lo convocó a través de un edicto, una publicación oficial en medios escritos.

El líder indígena, de 66 años, se encuentra desde octubre de 2024 refugiado en la zona cocalera del Chapare, su bastión político, para evitar una orden de captura.

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Miles de campesinos montan guardias, armados de lanzas, para evitar que la policía ingrese a la zona.

En enero de 2025, tras no presentarse a declarar a una audiencia durante la fase de investigación, el Poder Judicial lo declaró en rebeldía, una condición que impide archivar el proceso mientras no comparezca.

Pero esa misma condición podría poner en suspenso el inicio del juzgamiento. Según Ortiz, solo se pueden iniciar juicios en ausencia del acusado en casos de corrupción.

“En ese caso ya le corresponde analizar al tribunal (a cargo de la audiencia) esa situación”, dijo el juez a la prensa.

Es algo que los propios abogados de Morales argumentan. “La Convención Interamericana (de Derechos Humanos) exige la presencia del sujeto para ser oído (...), estar ante sus jueces y presentar medios de defensa”, dijo Chávez.