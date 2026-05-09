Francia multiplica acciones contra plataformas sospechosas de facilitar abusos sexuales

En una entrevista publicada por el diario Le Monde, El Haïry explicó que el servicio de "chat en línea" de Chatiw, que permite conversar con desconocidos sin registro previo, fue objeto de alertas tras detectarse la recepción de mensajes de carácter sexual desde el inicio de la conexión, por lo que ha iniciado acciones contra el sitio.

Afirmó que transmitió esas alertas el pasado 28 de abril a la plataforma gubernamental de denuncia de contenidos ilícitos Pharos, antes de remitir el caso el 1 de mayo al regulador audiovisual y digital Arcom y a la Fiscalía de París.

El Haïry ya había anunciado la semana pasada la apertura de diligencias sobre Chaat.fr y legarçon.net, donde se había detectado la presencia de pedófilos.

A mediados de abril, la alta comisionada también había alertado sobre la reaparición del sitio Coco, cerrado judicialmente en 2024 tras ser señalado en investigaciones vinculadas a múltiples delitos sexuales, entre ellos los sufridos por Gisèle Pelicot, tras captar su exmarido a sus violadores en esa plataforma, que ha vuelto a abrir con el nombre de Cocoland.

"Cuando recibimos una alerta, verificamos si existen mecanismos de protección suficientes para evitar que un menor sea expuesto a depredadores o a solicitudes sexuales", explicó El Haïry al rotativo.

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Añadió que, en ausencia de verificación de edad o de inscripción previa, o ante comportamientos considerados problemáticos, se procede a la remisión sistemática de los casos a Pharos y Arcom.

El Haïry considera que la futura obligación legal de verificación de edad para limitar el acceso de menores de 15 años a redes sociales constituirá "un primer escudo" protector, aunque abogó además por avanzar hacia una posible reflexión sobre la responsabilidad penal de los responsables de estas plataformas.