Israel anuncia a España que liberará al activista Saif Abukeshek "en las próximas horas"

Tras su liberación, Abukeshek, detenido junto al activista brasileño Thiago Ávila durante el abordaje militar a una flotilla con ayuda que se dirigía a Gaza, será deportado desde Israel a través de paso de Taba en Egipto, explicó el responsable de la diplomacia española en un mensaje de audio remitido a EFE por el Ministerio.

Albares aseguró que el Ministerio está trabajando intensamente para que, en el momento en el que se produzca su salida del territorio israelí, el activista hispanopalestino regrese a España con su familia "lo antes posible".

"Es un momento de gran felicidad y no vamos a escatimar esfuerzos para su regreso pronto a España", destacó el ministro.

Saif Abukeshek fue detenido el pasado 30 de abril en aguas griegas por Israel cuando viajaba a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza y fue trasladado, junto al brasileño Ávila, al centro de detención de Shikma, en la ciudad israelí de Ashkelon.

Este domingo, el Tribunal de Magistrados de Ashkelon, en el sur de Israel, tenía previsto celebrar una vista para decidir entre la prórroga de la detención o la liberación de Abukeshek y de Ávila, quienes iniciaron una huelga de hambre tras su detención.

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Abukeshek se puso además esta semana en huelga de sed, tras lo que la Flotilla exigió su "liberación inmediata" por temor a que perdiera la vida antes del domingo, dado el riesgo de muerte que entraña esa medida a partir del tercer día.

La ONU ha pedido a Israel la liberación "inmediata e incondicional" de los dos activistas y ha subrayado que no constituye delito mostrar solidaridad ni intentar llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza.