Italia vigila a cuatro personas por posible contacto con una fallecida por hantavirus

"Han llegado a Italia cuatro personas en el vuelo de KLM con escala en Roma en el que había viajado durante unos minutos la mujer ingresada en Johannesburgo y fallecida allí", explicó el Ministerio en un comunicado.

Las autoridades italianas ya han recabado los datos de contacto de los cuatro pasajeros y han remitido la información a las regiones de Calabria (sur), Campania (sur), Toscana (norte) y Véneto (norte) para activar "los procedimientos de vigilancia activa, bajo el principio de máxima cautela".

El Ministerio confirmó que han activado "los procedimientos necesarios de evaluación de riesgos, vigilancia y coordinación sanitaria, en línea con los protocolos nacionales e internacionales":

Asimismo, informó de que, desde el pasado 6 de mayo, se encuentra a bordo del barco MV Hondius un médico italiano del equipo sanitario del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), en apoyo de las actividades asistenciales relacionadas con la emergencia.

Pese a la alerta, el comunicado oficial recuerda que las evaluaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del propio ECDC consideran que el riesgo para la población general es actualmente "bajo a nivel mundial y muy bajo en Europa".

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"El Ministerio de Salud, junto con las demás Administraciones y autoridades sanitarias involucradas, continúa garantizando la plena coordinación y la aplicación de las medidas de vigilancia previstas", se concluye en la nota.

Una azafata neerlandesa del citado vuelo de KLM fue hospitalizada en Ámsterdam con síntomas leves esta semana y posteriormente dio negativo por hantavirus, después de haber tenido contacto estrecho con la pasajera del crucero ahora fallecida.

Esa viajera intentó embarcar en el vuelo de Johannesburgo a Ámsterdam el 25 de abril, pero la tripulación decidió no permitirle subir al avión debido a su estado de salud.

El brote de hantavirus, que ha reavivado la preocupación sanitaria internacional, afecta al crucero MV Hondius y hasta la fecha se han confirmado tres fallecimientos vinculados a la infección.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores a través de heces, orina o saliva.