La congestionada Los Ángeles estrena estaciones de metro antes del inicio del Mundial

Las autoridades locales, ejecutivos de Metro y residentes celebraron el viernes la apertura de tres estaciones de la línea que recorre a lo largo de 3,9 kilómetros el bulevar Wilshire, una de las arterias más importantes de la ciudad, que lleva a puntos de interés de los turistas y conectan zonas residenciales clave con un vibrante corredor cultural.

La expansión forma parte de los preparativos de la ciudad para albergar los ocho partidos que recibirá del Mundial de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028, dos eventos con los que la ciudad busca transformar su histórica dependencia del automóvil.

"Con esta apertura que estamos haciendo el día de hoy la gente va a tener más opciones de transporte", advierte a EFE José Ubaldo, director de comunicaciones de LA Metro.

De acuerdo con datos oficiales de la Oficina del Censo, Los Ángeles tiene más vehículos registrados que habitantes en varias zonas, y 3,47 millones de trabajadores del condado viajan diariamente en auto (3,04 millones solos y 435,942 compartiendo), a los que se suman 471.000 que entran desde condados vecinos, saturando aún más las autopistas.

El estudio internacional INRIX Global Traffic Scorecard 2025 colocó a Los Ángeles entre las 10 ciudades con peor tráfico del planeta. Los conductores perdieron en promedio 87 horas al año atrapados en congestión vehicular, pero ante la llegada de decenas de miles de fanáticos al Mundial la ciudad ha buscado soluciones.

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Para enfrentar este escenario, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha prometido que los Juegos Olímpicos de 2028 serían "sin coches", aunque esa meta no será posible durante la fiesta del fútbol que comienza el próximo mes y se prolongará hasta julio.

Como parte del plan, proveedores regionales de transporte y LA Metro ofrecerán un servicio integrado entre distintas ciudades del sur de California, para organizar traslados rápidos y asequibles hacia los partidos que se llevarán a cabo en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood.

Además, se ampliarán las opciones de estacionamiento en ciudades como Anaheim, Santa Mónica Torrance, desde donde los aficionados podrán abordar servicios especiales de autobuses hacia el estadio, en un esfuerzo por reducir la congestión vehicular y compensar la limitada capacidad de aparcamiento en la sede deportiva.

Quienes se queden fuera de los estadios también tendrán opciones para formar parte de la celebración. La recién estrenada estación Wilshire/Fairfax, por ejemplo, acercará a la hinchada al Mercado de Agricultores Original, que será uno de los diez 'fanzones' oficiales, los lugares en los que los aficionados podrán ver partidos y participar en actividades relacionadas con el Mundial.

El Metro también apuesta a que los visitantes del Mundial utilicen el transporte público para recorrer la oferta cultural de la ciudad, que incluye el recién renovado Museo del Condado de Los Ángeles, o el Museo de la Academia de Hollywood.

"Estoy segura de que muchas personas que vienen a ver el Mundial o solamente a visitar Los Ángeles van a querer visitar a estos lugares y no tienen carro, además, el estacionamiento es caro, la ciudad en sí es cara y nosotros tenemos el precio del pasaje asequible", comenta a EFE Mey Mitteenn, portavoz de LA Metro.

En cuanto a seguridad, un rubro que representa el desafío más crítico para este sistema de transporte, las autoridades señalaron que se ha reforzado el trabajo conjunto con la policía de Los Ángeles y el sheriff del condado, además de la presencia de agentes de seguridad del sistema de Metro y personal privado en estaciones.

La senadora estatal María Elena Durazo afirmó a EFE que no existen preocupaciones sobre la preparación de la ciudad para el Mundial, al señalar que las autoridades ya tienen experiencia en la organización de eventos masivos.

"Creo que estamos haciendo todo lo necesario para que los visitantes tengan una experiencia positiva (...) Ya hemos tenido muchos eventos en los que han asistido decenas de miles de personas. No es algo nuevo para nosotros", aseguró.

El Mundial 2026, primer torneo con tres países anfitriones (Canadá, EE.UU., y México), arranca el 11 de junio en la Ciudad de México. Un día después, Los Ángeles será sede de uno de los primeros partidos del torneo en territorio estadounidense.