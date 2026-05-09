La misión de la ONU en RDC condena la violencia que mató a decenas de civiles estos días

"Decenas de civiles han sido asesinados en los últimos días en ataques (...) Estos incidentes demuestran, una vez más, la persistente amenaza que el conflicto en curso representa para la población civil en el este de la República Democrática el Congo (RDC)", afirmó la misión en un comunicado.

La MONUSCO lamento en concretó la violencia perpetrada en los territorios de Irumu, Djugu y Mambasa (Ituri), así como en los alrededores de la localidad de Oicha (Kivu del Norte) y en la jefatura de Bafuliru (Kivu del Sur).

La misión también expresó su "gran preocupación" por las informaciones no confirmadas de ataques con drones lanzados contra las zonas de Kilolirwe y Mushaki, situadas en Kivu del Norte y bajo el control del poderoso grupo Movimiento 23 de Marzo (M23), que podrían haber causado también víctimas civiles y han sido atribuidas por los rebeldes al Ejército congoleño.

"La MONUSCO recuerda que todas las partes tienen la obligación de proteger a los civiles, de respetar el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de derechos humanos y (...) de tomar las precauciones necesarias para evitar bajas civiles y daños a la propiedad civil", indicó el comunicado.

La misión publicó este comunicado después de que las autoridades y la sociedad civil confirmaran el asesinato el pasado martes de al menos 36 civiles en varias aldeas cercanas al centro comercial de Oicha, a manos de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo armado con vínculos difusos con el Estado Islámico (EI).

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Asimismo, una autoridad local confirmó que al menos 12 personas más perdieron la vida en otro ataque perpetrado por las ADF este jueves en la localidad de Bakiato, en Mambasa, mientras el coordinador de la sociedad civil en la urbe, Yuma Ilurani, cifró los muertos en al menos 14.

Las ADF son una milicia de origen ugandés, pero en la actualidad tienen sus sedes en Kivu del Norte e Ituri, donde perpetran a menudo ataques y aterrorizan a la población.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de la ONU no hallaron pruebas de un apoyo directo de EI a las ADF, EE.UU. las identifica desde marzo de 2021 como "una organización terrorista" afiliada al grupo yihadista.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la MONUSCO.