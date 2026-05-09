La mujer ingresada en Alicante con sospechas de hantavirus da negativo en el PCR

Conforme al protocolo establecido, se prevé la realización de una segunda prueba diagnóstica transcurridas 24 horas.

Se trata de la primera persona ingresada en España con sospechas de hantavirus, una mujer de 32 años, que permanece en el hospital universitario de San Juan de Alicante con un cuadro leve y episodios de tos.

Fuentes sanitarias han informado este sábado a EFE de que la mujer sigue en la misma habitación de aislamiento con presión negativa del área de Neumología desde que llegó procedente de su domicilio este viernes.

La paciente reside en la Playa de San Juan de Alicante y se le hace el seguimiento por presentar síntomas leves tras viajar en el avión del que fue evacuada una mujer holandesa que había viajado en el crucero MV Hondius y que posteriormente falleció por hantavirus.

La segunda mujer que tuvo contacto en el avión con la víctima, una barcelonesa, llegará "dentro de poco" al Hospital Clínic de Barcelona, donde se someterá a una cuarentena obligatoria durante un periodo de entre tres y seis semanas al ser considerada un contacto.

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Así lo explicó en una rueda de prensa este sábado el director asistencial del Hospital Clínic, Toni Castells, quien recordó que la mujer es asintomática, por lo que "tiene consideración de contacto, no de paciente".