La ‘Superestrella’ Aitana abre al mundo su 'Cuarto azul'

“Bienvenidos a nuestro pedazo de cuarto azul”, han sido las primeras palabras de la artista tras arrancar con sus temas ‘6 de febrero’ y ‘Segundo intento’ su actuación, literalmente desde la cama de una habitación, parte de una estructura modular que ha centrado el escenario del Estadio Municipal Antonio Peroles de Roquetas de Mar (Almería).

El repertorio, que también ha incluido canciones de discos anteriores, se estructura a través de un sutil hilo conductor que se sirve del paso del tiempo durante un día completo, perceptible desde las ventanas de esa habitación y que mezcla momentos de oscuridad y luminosidad.

El show, amplificado por grandes pantallas y un espectacular juego de luces, intercala momentos íntimos, como cuando ha reivindicado el valor que merecen darse las mujeres antes de cantar ‘Cuando hables con él’, con otros realmente animados, casos de la sensual ‘Miamor’ y la bailable ‘Las Babys’.

‘La chica perfecta’, ‘Conexión psíquica’ y la coreadísima ‘Superestrella’ sirven de colofón a un concierto de cerca de dos horas en el que algunos de los asistentes -entre los que se encontraban sus padres y su novio Plex- han estrenado el 'Lightstick' oficial del tour.

Esta especie de varita luminosa con el nombre de Aitana es un elemento propio de los conciertos de K-pop que la artista ha incorporado para hacer un show más interactivo.

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Tras 'Spoiler' (2019), '11 Razones' (2020) y 'Alpha' (2023), Aitana ha traído una buena muestra de las canciones de ‘Cuarto Azul' (2025), el trabajo más exitoso de su carrera que logró una nominación en los Premios Grammy Latinos como Mejor Álbum Pop Vocal.

La gira que ha arrancado este sábado cosechó éxitos incluso desde su mismo lanzamiento, al agotar en apenas 72 horas todas las entradas ('sold out') para once conciertos.

En su debut el disco alcanzó lo más alto de las listas y rompió récords de escuchas en plataformas digitales para reafirmar a una joven artista, que este verano cumplirá 27 años, como unas de las voces femeninas más influyentes del pop español actual.

Tras esta primera parada en Almería, tierra donde también Rosalía inauguró en 2022 la gira mundial de ‘Motomami’, Aitana seguirá lo que queda de mes con conciertos en Murcia, Valencia y Albacete.

En junio pasará por Sevilla, Palma de Mallorca, Fuengirola y Avilés; en julio llegará a Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza, Cádiz, Úbeda y A Coruña; y ya en septiembre actuará en Barcelona, Madrid y Bilbao.

A partir de octubre llevará su 'Cuarto Azul' al otro lado del charco en Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Monterrey, Guadalajara y Querétaro; y en noviembre estará en Puebla, Ciudad de México, Nueva York y Miami.

Para 2027 regresará a Europa con conciertos en Lisboa el 30 de enero y ya en febrero en Milán (6), Londres (12 y 13) y París (20) para seguir abriendo a sus seguidores este 'Cuarto azul' y completar la conquista de algunos de los escenarios más importantes en su ascenso como estrella pop global.