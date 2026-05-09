Líder opositor de la RD del Congo rechaza un posible tercer mandato del presidente

"Estaré al frente del pueblo congoleño para bloquear el camino al señor Tshisekedi si intenta un tercer mandato", afirmó Fayulu en una rueda de prensa, según recogen este sábado medios locales.

Fayulu respondió así a las declaraciones que hizo Tshisekedi el miércoles, cuando se mostró abierto a buscar un tercer mandato en las elecciones generales de 2028.

"Yo no he pedido el tercer mandato, pero les digo que, si el pueblo quiere que tenga un tercer mandato, lo aceptaré", aseguró Tshisekedi, en el poder desde 2019, tras ganar las elecciones de 2018, criticadas por la oposición y la comunidad internacional y de las cuales muchos consideran legítimo ganador a Fayulu.

El presidente, sin embargo, aseguró que "si hay que introducir algún cambio o revisión (en la Constitución), nunca se hará sin consultar a la población, mediante referéndum".

Tras ser reelegido en 2023, Tshisekedi debería completar en 2028 el máximo de dos mandatos presidenciales permitidos actualmente por la carta magna.

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"Trazamos una línea roja: un tercer mandato. (El expresidente Joseph) Kabila (2001-2019) no lo tendrá. Tshisekedi no lo tendrá tampoco. Porque no es más fuerte que el pueblo congoleño", insistió Fayulu.

En los últimos años, el país se ha visto inmerso en un debate para impulsar una posible reforma constitucional, algo que ha sido fuertemente criticado por la oposición, por la Iglesia católica y por organizaciones de la sociedad civil.

Según la ley congoleña, una revisión constitucional requiere la celebración de un referéndum convocado por el presidente o la aprobación de una ley con una mayoría de tres quintos en el Parlamento.

En este sentido, un diputado presentó el pasado abril ante la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento) un proyecto legislativo sobre las normas para organizar un referéndum.