Los nacionalistas escoceses reivindican la independencia para "blindarse" frente a Farage

"Es vital que nos unamos en Escocia para garantizar que nuestro Parlamento esté completamente ‘blindado frente a Farage’", dijo Swinney sobre el líder de Reform UK, Nigel Farage, a quien acusó de representar una amenaza para las minorías y para la Cámara baja de Holyrood.

"Esto significa tener el poder antes de (las elecciones generales de) 2029 para decidir nuestro futuro constitucional sin que Farage sea capaz de bloquearlo", precisó hoy durante una rueda de prensa en Edimburgo.

En los comicios de este jueves, el SNP obtuvo finalmente 58 escaños en el Parlamento autónomo de Holyrood, en Edimburgo, siete menos de los necesarios para gobernar en solitario, pero suficientes para garantizar un quinto mandato consecutivo nacionalista.

Junto a los Verdes escoceses, que lograron 15 diputados -seis más que en 2021-, las fuerzas independentistas mantendrán una mayoría parlamentaria favorable a la secesión, con 73 de los 129 escaños de la Cámara regional, formada por 73 escaños de circunscripción y 56 de listas regionales dentro de un sistema mixto que combina representación directa y proporcional.

Swinney presentó este sábado a sus diputados en un acto en la colina de Calton, en Edimburgo, antes de comparecer ante la prensa para reivindicar el resultado electoral como un respaldo claro al independentismo.

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“El pueblo ha hablado. El SNP ha ganado las elecciones y las ha ganado de forma contundente”, afirmó el dirigente nacionalista.

Swinney sostuvo que Escocia ha votado “de forma aplastante” por un Parlamento favorable a la independencia y advirtió de que el auge de Reform UK, liderado a nivel nacional por Nigel Farage, refuerza la necesidad de celebrar un nuevo referéndum.

El líder nacionalista avanzó, además, que detallará “en las próximas semanas y meses” sus planes para impulsar una nueva consulta soberanista, después de que el Tribunal Supremo británico bloquease en 2022 la posibilidad de convocarla sin autorización de Londres.

Swinney anunció asimismo que abrirá conversaciones con todos los partidos escoceses excepto Reform UK para buscar acuerdos de gobernabilidad en un Parlamento más fragmentado que el actual.

La gran novedad de estas elecciones fue precisamente la irrupción de Reform UK en Holyrood gracias al sistema proporcional de escaños regionales.

La formación populista de derechas empató con los laboristas como segunda fuerza de Holyrood, con 17 diputados cada uno.

Los conservadores quedaron relegados a 12 escaños, mientras que los liberaldemócratas avanzaron hasta los 10 diputados y recuperaron terreno frente al SNP en varias circunscripciones.

Por el contrario, los nacionalistas lograron recuperar Shetland, territorio tradicionalmente liberal demócrata que llevaba 27 años fuera del control del SNP.

El laborismo escocés sufrió además una dura derrota simbólica después de que su líder, Anas Sarwar, perdiera en el sur de Glasgow su intento de regresar al Parlamento autónomo mediante una circunscripción directa frente a la candidata del SNP Zen Ghani.

Horas antes, el dirigente laborista había reconocido que su partido “ha perdido el argumento del cambio” y que la formación estaba “sufriendo”.

Los Verdes escoceses protagonizaron también uno de los grandes avances de esta cita electoral, al lograr sus primeras victorias históricas en circunscripciones directas, incluida la conquista del sur de Glasgow, antiguo bastión electoral de la exministra principal Nicola Sturgeon.