Macron reivindica desde Egipto la francofonía para unificar el continente africano

Durante la inauguración de un campus de la universidad francófona Senghor en Borj el Arab, al oeste de Alejandría, Macron defendió que "a través de la francofonía, el idioma francés desempeña un papel muy especial, al igual que esta universidad, que es un intento de reunificar el continente africano, porque permite viajar dentro de su multilingüismo".

Macron quiere que la "francofonía sea un herramienta para una unión africana del pensamiento, creatividad y sabiduría", y sostuvo que los jóvenes y el conocimiento permitirán al continente africano salir de las crisis, las divisiones y avanzar.

Durante su visita, que forma parte de una gira africana del presidente francés que también incluye Kenia y Etiopía, analizó la "delicada" situación geopolítica -con los conflictos en Ucrania, Gaza, el Líbano o Irán-, y afirmó que la solución para estos males "es reunificar países y regiones" que se "han alejado o se han dividido".

Macron defendió que el "francés es un idioma que une" y permite el intercambio entre países, sosteniendo que es momento de dejar de relacionarlo con la colonización.

La Universidad Senghor fue fundada en 1989 bajo el amparo de la Organización Internacional de la Francofonía y la financia sobre todo Francia con participación de Canadá, Bélgica, Suiza o Egipto. Se especializa en sectores vinculados al desarrollo sostenible en el continente africano y en la formación de líderes sobre todo de la África francófona.

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Al Sisi durante su discurso defendió que la inauguración del nuevo campus de Senghor se produce "en un momento crucial, marcado por crecientes desafíos para el desarrollo y una necesidad cada vez mayor de construir alianzas internacionales efectivas basadas en la solidaridad y la integración, especialmente entre los países del sur global".

Reiteró, asimismo, a Macron el "agradecimiento de Egipto por el compromiso de Francia de apoyar los esfuerzos para desarrollar el talento africano mediante contribuciones financieras, programas de becas y la transferencia de conocimientos especializados, lo que refleja su compromiso con la estabilidad y el desarrollo en África".

Anteriormente, los mandatarios celebraron una reunión bilateral en el campus en una visita en que Francia quiere estrechar aún más sus lazos con Egipto, siendo frecuentes las visitas de Macron al país.

En un comunicado del portavoz de la Presidencia egipcia, destacó que el presidente Al Sisi elogió durante su reunión "el notable desarrollo de las relaciones en diversos ámbitos, especialmente tras su elevación a la categoría de asociación estratégica durante la visita del presidente Macron a Egipto en abril de 2025".

El portavoz Mohamed al Shenawy declaró que el presidente francés "elogió el progreso actual en las relaciones bilaterales, reafirmando su acuerdo con las declaraciones" de Al Sisi sobre el continuo fortalecimiento de dichas relaciones.

El portavoz añadió que en la reunión también se abordaron los acontecimientos regionales y revisaron los "esfuerzos de Egipto para contener las tensiones actuales, subrayando la necesidad de evitar una mayor escalada e inestabilidad en la región".

Asimismo, los mandatarios también abordaron la situación en Palestina, incidiendo en la importancia de consolidar el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza e implementar los requisitos de la segunda fase; y el conflicto en el Líbano.