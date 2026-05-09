México incauta 26 bultos de cocaína y detiene a dos extranjeros en costas de Guerrero

Con esta acción suman 89 bultos de droga asegurados en cuatro operaciones marítimas en una semana.

En un comunicado emitido este sábado, la dependencia indicó que agentes de la Guardia Costera aseguraron en aguas del océano Pacífico, frente a las costas del estado de Guerrero, una embarcación menor con tres motores fuera de borda, arrestaron a dos personas extranjeras, de las que no se precisó su nacionalidad, y decomisó 26 bultos de una sustancia con características similares a la cocaína.

Esto, tras labores de investigación que permitieron ubicar a la citada embarcación desde 361 millas náuticas (668 kilómetros) al sur-suroeste de Acapulco, estado de Guerrero, hasta su arribo a tierra en las costas de Arroyo Seco, en el municipio de Petatlán, en el mismo estado.

Con ellos, los agentes navales lograron el cuarto aseguramiento consecutivo de sustancias ilícitas en el mar en una semana, lo que representa una afectación significativa a las capacidades operativas y financieras de la delincuencia organizada.

La Semar señaló que las personas aprehendidas y lo incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente en la octava región naval, en Acapulco, Guerrero, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación legal.

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Los 89 bultos asegurados, dijo la dependencia, "equivalen a varias toneladas de cocaína una vez obtenido el peso ministerial", mismas que se sumarán a las más de 65,5 toneladas incautadas por mar en la presente administración.

El pasado 3 de mayo, autoridades mexicanas interceptaron más de dos toneladas de cocaína en un operativo marítimo realizado a 190 kilómetros de la décima región naval con sede en Salina Cruz, estado de Oaxaca, en el Pacífico sur.

Según cifras del Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano, desde la llegada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al poder en octubre de 2024, la Marina ha incautado 65,5 toneladas de cocaína en alta mar como "parte de las acciones para debilitar las operaciones del crimen organizado", en medio de la presión de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Los narcotraficantes utilizan distintas vías, entre ellas el mar, para el tráfico de drogas en México y su potencial traslado hacia Estados Unidos.