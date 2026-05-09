Moscú acusa a Ucrania de violar la tregua al atacar territorio ruso y la anexionada Crimea

"Pese a la tregua anunciada, las fuerzas ucranianas atacaron las posiciones de nuestras tropas con drones de asalto y artillería", señaló el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

En total, precisa la nota, los ucranianos realizaron doce intentos de avance hacia las posiciones ocupadas por el Ejército ruso en varios sectores del frente.

Además, añade, los ucranianos habrían habría golpeado infraestructuras civiles en Crimea, varias regiones fronterizas, el Cáucaso y otras regiones como la de Moscú y Perm (Urales).

Defensa estimó en 8.900 el número de violaciones ucranianas del alto el fuego, lo que incluye más de 7.000 ataques con drones y más de mil ataques con tanques, artillería, lanzaderas y morteros desde su entrada en vigor la pasada medianoche.

Destacó que, en consecuencia, sus tropas tuvieron que responder "simétricamente" a las infracciones enemigas

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Anteriormente, el Kremlin negó intentos de Ucrania de sabotear el desfile militar en la plaza Roja con ocasión del 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

"No intentaron nada. Todo fue bien", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la pasada noche un acuerdo entre ambos bandos en conflicto para una tregua de tres días (del sábado al lunes) en Ucrania, lo que fue confirmado seguidamente por el Kremlin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.