Nicaragua tilda al Gobierno de Ucrania de "ilegítimo" y "títere" de la OTAN

Así lo dijo el asesor presidencial nicaragüense, Laureano Ortega Murillo, en un mensaje en ocasión del 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

"El día de hoy reafirmamos nuestra hermandad y solidaridad con la Federación de Rusia, (y) nuestro acompañamiento en la firme batalla que libran contra el fascismo que quiere resurgir en Ucrania, con ese Gobierno ilegítimo, títere de la OTAN, financiado, promovido (y) organizado por la OTAN", expresó Ortega Murillo, hijo de los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un discurso durante una sesión especial celebrada en la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua.

Ortega Murillo, asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional y representante especial para los asuntos con Rusia, sostuvo que, en la guerra con Ucrania, el Kremlin "está defendiendo, en primer lugar, a su pueblo", y, en segundo lugar, "a los pueblos del mundo de esa nueva ola de fascismo que se está creando".

"Desde Nicaragua reiteramos nuestro agradecimiento, solidaridad y firme acompañamiento, y reiteramos que estamos seguros de la victoria", enfatizó el asesor presidencial nicaragüense, para quien "la victoria de Rusia es la victoria de todos los pueblos del mundo".

Destacó además que "hay un enorme corazón en el pueblo ruso, liderado por el presidente Vladimir Putin, quien lleva adelante incansables iniciativas, propuestas, programas para que todos los pueblos del mundo, especialmente los pueblos del sur global, tengamos la oportunidad de trabajar, de cooperar con las naciones más desarrolladas en el marco del respeto y el trato igualitario".

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De igual forma reafirmó que el Gobierno de Nicaragua está junto al de Rusia "en la conformación de ese nuevo orden mundial, haciendo frente al hegemonismo (y) luchando por la multipolaridad por ese mundo donde todos tenemos el derecho a desarrollarnos bajo nuestras propias condiciones, culturas y principios".

Asimismo, Ortega Murillo expresó su agradecimiento a Rusia porque, según dijo, "a lo largo de los años ha mantenido una cooperación permanente con la República de Nicaragua, basada en el respeto, la no condicionalidad, la no injerencia", con programas y proyectos de cooperación "que aportan al desarrollo y a la seguridad del pueblo nicaragüense, y de toda la región centroamericana".

"Nos sentimos orgullosos de decir que somos hermanos con la Federación de Rusia, orgullosos de saber que tenemos a un gran hermano ahí, en el presidente Vladimir Putin, que es un pilar fundamental en el mundo entero para la paz y la estabilidad entre los pueblos", recalcó.

El octubre pasado, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Nicaragua por el reconocimiento que este país hizo de la "soberanía" de Rusia "sobre los territorios ucranianos ocupados temporalmente en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea".