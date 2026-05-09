ONG Foro Penal contabiliza 457 presos políticos en Venezuela, 42 de ellos extranjeros

En la red social X, aseguró que hubo una excarcelación y que cuatro casos fueron reportados recientemente a la organización no gubernamental.

Del total, 414 son hombres y 43 mujeres, entre ellos un adolescente, indicó la ONG, que registra 270 presos políticos civiles y 187 militares.

Además, Foro Penal, que envía la lista a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que 164 están condenados, mientras que 293 de los presos políticos no.

La ONG aseguró que desde 2014 se han registrado 19.092 detenciones políticas en Venezuela y que, además de los presos políticos, más de 11.000 personas "siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad".

En febrero se aprobó una amnistía que contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción y homicidio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado tener información sobre jueces que han cobrado por la amnistía y exigió actuar contra ellos.

Familiares de presos políticos habían denunciado el pasado marzo cobros en dólares en algunos tribunales para entregarles la notificación que otorga la libertad plena a sus allegados como parte de la Ley de Amnistía.

Según Rodríguez, más de 9.000 personas han sido amnistiadas.

Sin embargo, Foro Penal ha denunciado que la Ley de Amnistía se ha convertido en un "embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos".

El viernes, la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado exigió la liberación de todos los presos políticos en su país "antes de que mueran más", al condenar el fallecimiento bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero Navas el año pasado y que fue reconocido esta semana por el Gobierno, tras meses de búsqueda por parte de su madre.