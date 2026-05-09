Panamá, abierta al diálogo con Costa Rica en litigio ante OMC por agroimportaciones

Costa Rica y Panamá mantienen una disputa por las restricciones que impuso este último en 2019 y 2020 a la importación de productos agropecuarios costarricenses como banano, plátano, carne de res, de pollo, de cerdo, fresas, lácteos y piña.

En 2024, un grupo arbitral de la OMC le dio la razón a Costa Rica en el litigio con Panamá, por lo que este último presentó una apelación en enero de 2025.

Este viernes, la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en su primer día de mandato, dijo a una cadena televisiva panameña que se concentrará en resolver en el corto plazo esta disputa mediante conversaciones directas con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

"Voy a ser muy clara en esto: no pienso permitir, y haré todo lo que esté a mi alcance, para que Panamá cumpla con lo que corresponde (...) Continuar con un bloqueo que impide recibir productos costarricenses lácteos y cárnicos, a sabiendas de que representa una traba al comercio y afecta una relación histórica de buena vecindad, no procede en estos tiempos", señaló Fernández.

Ante estas declaraciones, el ministro panameño de Comercio e Industrias, Julio Moltó, aclaró en un comunicado difundido este sábado que Panamá ejerce mecanismos legítimos contemplados en el sistema multilateral de comercio, en defensa del sector productivo de su país y propendiendo por soluciones justas para ambas partes.

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El ministro subrayó que los productores panameños "merecen el mismo respeto que los costarricenses", pero que "las reglas de comercio deben dar oportunidades de ambas partes".

El grupo especial de la OMC rechazó el principal argumento de Panamá de que las medidas restrictivas eran provisionales por la supuesta "insuficiencia de pruebas científicas" aportadas por Costa Rica en el caso de fresas, piñas, bananas y plátanos.

Panamá dijo que la prohibición de importar esos productos de 16 establecimientos costarricenses se debía a que estos no habían renovado sus autorizaciones sanitarias.

El proceso para la resolución de esta controversia comercial se inició a principios de 2021 con la solicitud de celebración de consultas bilaterales, que dan paso a un panel de tipo arbitral si no se consigue un arreglo amistoso.