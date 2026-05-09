Presidente de Senegal reenvía al Parlamento una ley que podría permitir concurrir a Sonko

Faye tomó esta decisión "para eliminar cualquier ambigüedad y garantizar la conformidad del texto que se promulgará con la voluntad expresada" por los parlamentarios, afirmó el presidente en una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), según recogen medios locales.

El mandatario apeló al derecho reconocido en el artículo 73 de la Constitución senegalesa y que otorga al presidente de la República la facultad de solicitar una segunda deliberación antes de la promulgación de una ley.

El anuncio se hizo público este viernes después de la aprobación el pasado 28 de abril en la Asamblea Nacional del proyecto de ley, presentado por el partido Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef, integrante de la coalición de Gobierno y liderado por Sonko) para reformar los artículos L.29 y L.30 de la ley electoral.

El texto, que podría permitir a Sonko concurrir en las elecciones presidenciales previstas para 2029, recibió entonces el apoyo de 128 diputados, mientras que once votaron en contra y otros dos se abstuvieron.

El presidente del grupo parlamentario de Pastef, Ayib Daffé, criticó este sábado en declaraciones recogidas por la prensa senegalesa la decisión del presidente, a quien acusó de "querer retrasar la adopción del texto".

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"Pero es una causa perdida, porque tenemos la voluntad y el compromiso de que se apruebe esta revisión del Código Electoral", zanjó.

Uno de los principales objetivos de esta reforma es reorganizar y aclarar las prohibiciones de inscripción de las listas electorales, según sus promotores, quienes alegan que estos artículos excluyen a personas condenadas por delitos relacionados con el ejercicio de las libertades públicas.

La revisión limitaría las exclusiones a personas sentenciadas a penas de prisión superiores a un mes por robo, fraude, abuso de confianza, extorsión, malversación de fondos públicos, fraude o apropiación indebida de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, corrupción, soborno, tráfico de influencias, obtención ilegal de intereses, falsificación y blanqueo de dinero, entre otros delitos.

Asimismo, permitiría derogar el artículo 30, que incluye la inhabilitación en caso de condena a una multa superior a 200.000 francos CFA (unos 304 euros), lo que impidió a Sonko presentarse a los comicios de 2024, tras su condena a seis meses de prisión condicional por difamación y a una multa de 200.000 francos CFA.

Entonces, fue Faye quien acabó postulándose como candidato frente al entonces presidente, Macky Sall (2012-2024), como alternativa a Sonko, que era en ese momento la principal figura opositora del país y cuya candidatura fue rechazada por el Tribunal Constitucional.