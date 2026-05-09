Rodrigo Paz anuncia una comisión para una reforma parcial de la Constitución de Bolivia

"Vamos a crear la Comisión de la Reforma de la Constitución y esto será una comisión abierta para que todos puedan participar desde sus sectores, sus regiones", anunció Paz dentro de las conclusiones del 'Gran encuentro nacional' organizado por su Gobierno en la ciudad central de Cochabamba.

El mandatario también señaló que el Ejecutivo tiene lista una decena de proyectos de nuevas leyes para sectores como hidrocarburos, electricidad, inversiones, economía verde, minería, o emprendedores, algunas bajo revisión jurídica antes de su envío al Parlamento, donde deberá iniciarse un proceso de socialización.

Además, indicó que se debatirá una nueva ley electoral, otra para reformar a la Justicia y otra de seguridad nacional.

Paz consideró necesario que estos proyectos sean explicados desde las regiones, municipios e instituciones, para que se comprendan los beneficios de las "reformas" y no haya sectores que piensen que se está "atacando al Estado Plurinacional", la denominación que adquirió Bolivia en la Constitución de 2009.

"El Estado es el Estado. Lo que queremos son normas y reglas del juego que nos permitan desarrollar y generar un progreso para el país", afirmó el gobernante, que el viernes cumplió seis meses de gestión.

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La reforma parcial constitucional fue planteada durante el encuentro por políticos como el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), quien en su intervención consideró que esto es "urgente".

El también líder de la alianza opositora Libre justificó que las nuevas leyes anunciadas traerán "inversión por rendijas" bajo el régimen establecido en la Constitución e indicó que para "abrir la puerta" a estos capitales es necesaria una "reforma parcial".

También pidió al Gobierno "considerar" la firma de "acuerdos de libre comercio" que permitirán "avanzar" mientras se concreta la reforma constitucional, con cláusulas de "protección de inversiones y de apertura" para elevar la seguridad jurídica "necesaria para que Bolivia avance".

La Constitución boliviana otorga al Estado los derechos propietarios de los recursos naturales y establece el control estatal en los sectores considerados estratégicos, como hidrocarburos, minería y electricidad.

Al evento asistieron autoridades nacionales, líderes políticos, gobernadores regionales, alcaldes y representantes de sectores empresariales y organizaciones sociales, entre otros.

En sus intervenciones, varios gobernadores coincidieron en la necesidad de avanzar, con una programación concreta, en la promesa electoral de Paz hacia una redistribución '50/50' de los recursos públicos entre el nivel central y las regiones, con miras a que ese nuevo reparto se concrete en el Presupuesto General de 2027.

El encuentro se efectuó en una coyuntura de conflictos liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), que exige con protestas callejeras una serie de demandas, incluidos un aumento salarial del 20 % y el compromiso de no privatizar empresas estatales.

También una organización de campesinos del altiplano de La Paz mantiene desde el miércoles bloqueos de caminos en las rutas hacia el interior, Perú y Chile, para exigir la renuncia de Paz.

Al inaugurar el encuentro, Paz alertó sobre un "sicariato" que busca "generar una ruptura democrática" en el país para "no llegar a la profundidad de las transformaciones" que deben encarar su Gobierno y las autoridades elegidas en los recientes comicios regionales y municipales.