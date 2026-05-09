Sánchez defiende que dar un puerto seguro al Hondius es "un deber moral y legal" de España

"Aceptar la solicitud de la OMS y ofrecer un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional", afirmó el mandatario español en un mensaje a través de la red social X.

Sánchez recibió al director general de la OMS en el palacio de la Moncloa en Madrid, sede del Gobierno, para abordar la operación de desembarco del crucero, prevista para el domingo frente a las costas de Tenerife.

España, añadió Sánchez en su mensaje, estará "siempre" del lado de quienes necesitan ayuda porque hay decisiones que definen quiénes son como sociedad sus ciudadanos.

Por el momento no trascendió el contenido de la reunión, que se produjo antes de que el responsable de la OMS viaje a la isla español de Tenerife (Atlántico) junto con la ministra española de Sanidad, Mónica García, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para coordinar el operativo desplegado ante la llegada del Hondius al puerto tinerfeño de Granadilla.

El director general de la OMS y los ministros españoles realizarán un seguimiento directo desde el puesto de mando habilitado para coordinar el operativo de desembarco, una vez que el buque se sitúe frente a la costa de la isla a primera hora de este domingo.

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En el Hondius viajan cerca de 150 personas, entre pasajeros, tripulación, así como dos epidemiólogos de Países Bajos, el país de bandera del buque, el responsable de la Organización Mundial de la Salud de África y un representante del SDC, organismo dependiente de la Organización Marítima Internacional.

El crucero partió el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde y durante la travesía se produjo un brote de hantavirus, que causó la muerte de tres personas y seis casos más confirmados este sábado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El barco, tras fondear frente a las costas de Cabo Verde, se dirige hacia la isla de Tenerife, donde está previsto que los pasajeros y parte de la tripulación desembarquen en lanchas para ser repatriados a sus respectivos países en avión, en un dispositivo que será coordinado por el director general de la OMS y las autoridades españolas.