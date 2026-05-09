Starmer nombra al ex primer ministro Gordon Brown como enviado para Finanzas y Cooperación

"Hoy me complace nombrar a Gordon Brown como mi enviado especial en Finanzas y Cooperación Global", escribió el jefe del Gobierno británico en la red social X, acompañado de una fotografía de ambos dándose un apretón de manos delante de la puerta del 10 de Downing Street (residencia oficial del primer ministro).

Starmer confió el cargo financiero a Brown, que también ejerció como ministro de Economía en los gobiernos de Tony Blair entre 1997 y 2007, pues aseguró que su experiencia lo deja "bien posicionado" para trabajar con aliados internacionales para construir un Reino Unido más fuerte y "aumentar la seguridad y la resiliencia" del país.

El nombramiento de Brown ocurre en un momento difícil para el Gobierno de Starmer, sobre el que se eleva la presión interna, con decenas de diputados laboristas pidiendo públicamente su dimisión tras los malos resultados obtenidos en los comicios parciales locales en Inglaterra y regionales en Escocia y Gales celebrados el jueves.

En un artículo publicado este sábado en el diario The Guardian, el propio Starmer anunció que los resultados electorales -que han llevado a los laboristas a perder más de 1.400 concejales en Inglaterra, así como el gobierno autonómico de Gales, tras 27 años consecutivos en el poder- fueron "muy duros" y asumió la responsabilidad en nombre de su partido.

En este sentido, prometió responder al mensaje de los votantes en las urnas y dijo que trazaría una hoja de ruta en los próximos días para establecer las prioridades del Gobierno para los próximos meses y años venideros.

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Además del movimiento de Brown, Starmer también nombró esta mañana como nueva asesora para temas relacionados con la mujer a Harriet Harman, actual miembro de la Cámara de los Lores (alta) y ex líder interina del Partido Laborista en 2010 y 2015.

Si bien tanto el rol de Brown como el de Harman serán a tiempo parcial y no remunerados, los medios británicos interpretaron estos nombramientos, ambos de pesos pesados y veteranos del Partido Laborista, como una estrategia de Starmer para reafirmar su autoridad dentro de la formación.