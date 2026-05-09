Turismo interno en Perú por día del trabajo generó 136 millones de dólares

Los viajeros peruanos realizaron visitas con una permanencia promedio de tres noches y un gasto promedio de 500 soles (145 dólares) por persona a destinos como las regiones sureñas Arequipa e Ica, las norteñas Lambayeque y La Libertad o las provincias de Lima, en el centro del país.

En la ciudad de Chiclayo, capital de Lambayeque, hubo un flujo aproximado de 66.000 turistas (7,3 % más que en 2025), mientras que en Trujillo, capital de La Libertad, alcanzó los 77.000 turistas (5,7 %).

Por su parte, en la región Ica se registró un flujo aproximado de 39.000 turistas internos (5 %).

En las provincias de la capital peruana Lima, hubo un desplazamiento de 52.000 turistas hacia las localidades de Barranca, Huacho, Huaral y Chancay, lo que significó un alza de 4 % respecto a la misma fecha del año pasado.

La ocupación hotelera a nivel nacional alcanzó un promedio de 60,5 % durante el festivo, lo que representó un crecimiento de 3,6 %, especialmente en Lambayeque, Lima Provincias e Ica.

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Por su parte, las empresas de transporte reportaron un incremento de 4 % y las agencias de viaje un alza de 1,4 %.