Ucrania celebra Día Europa con convicción de ser parte de familia europea, dice Zelenski

"Hoy es el Día de Europa. Y Ucrania lo celebra no de manera formal ni con eslóganes, sino plenamente consciente de que ya somos una parte inseparable de la familia europea", escribió Zelenski en un mensaje en redes sociales.

"Estamos defendiendo Ucrania, nuestra independencia, nuestro futuro; y al hacerlo, en Ucrania estamos defendiendo nuestra Europa. Una Europa de la que Ucrania ha formado y seguirá formando parte", añadió.

Agregó que desde los primeros días de la guerra a gran escala hasta hoy, Europa ha estado del lado de Ucrania, no por caridad, sino como una decisión tomada por los europeos de "estar del lado de los valientes y los fuertes, de los ucranianos que luchan hoy por la paz y por una verdadera protección contra la tiranía, no sólo para ellos mismos, sino para todo el continente".

"E ineludiblemente defenderemos nuestro Estado, nuestro pueblo y nuestro derecho a elegir libremente nuestro futuro: un futuro en Europa", afirmó.